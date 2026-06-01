Aiffres

Gala Impulsion Gym à Aiffres

435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

L’association Impulsion organise son gala de fin d’année intitulé De l’individualité à la cohésion les 13 et 14 juin 2026 à Tartalin.

Rendez-vous le samedi 13 juin à 18h ainsi que le dimanche 14 juin à 10h30* et 14h.

*La représentation du dimanche 14 juin à 10h30 concerne la section Baby Gym ainsi que l’école de Gym (15 mois à 6 ans). La représentation sera adaptée à l’âge et au rythme des enfants.

Entrée payante sur réservation.

Une buvette, un espace restauration et des animations seront disponibles tout au long des deux jours. .

435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@impulsiongym.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gala Impulsion Gym à Aiffres

L’événement Gala Impulsion Gym à Aiffres Aiffres a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Niort Marais Poitevin