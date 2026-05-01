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Gala Steampunkove Comédie Dansante Nomexy

Gala Steampunkove Comédie Dansante Nomexy

Gala Steampunkove Comédie Dansante Nomexy samedi 30 mai 2026.

Adresse : 31 rue de l'Estrey

Ville : 88440 Nomexy

Département : Vosges

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 6 Tarif de base plein tarif

Nomexy

Gala Steampunkove Comédie Dansante

31 rue de l’Estrey Nomexy Vosges

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Le club de danse Libr’Action vous invite à découvrir une comédie dansante inspirée des univers de Jules Verne. Jules trouve une mystérieuse montre à gousset et entraîne ses amis dans un voyage à travers le temps et les pays. Représentations le 30 mai au Centre culturel de Nomexy à 19h.Tout public
6  .

31 rue de l’Estrey Nomexy 88440 Vosges Grand Est +33 6 26 99 45 23 

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English :

The Libr?Action dance club invites you to discover a dance comedy inspired by the world of Jules Verne. Jules finds a mysterious pocket watch and takes his friends on a journey through time and countries. Performances on May 30 at the Centre culturel de Nomexy at 7pm.

L’événement Gala Steampunkove Comédie Dansante Nomexy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT EPINAL ET SA REGION

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