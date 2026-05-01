Gala Temps Danse Salle Kastell d’Ô Uzel
Gala Temps Danse Salle Kastell d’Ô Uzel vendredi 29 mai 2026.
Uzel
Gala Temps Danse
Salle Kastell d’Ô Place du champ de foire Uzel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
Gala Temps Danse .
Salle Kastell d’Ô Place du champ de foire Uzel 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 60 06 37 55
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English :
L’événement Gala Temps Danse Uzel a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de tourisme Bretagne Centre
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