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Gala Temps Danse Salle Kastell d’Ô Uzel

Gala Temps Danse Salle Kastell d’Ô Uzel vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle Kastell d'Ô

Adresse : Place du champ de foire

Ville : 22460 Uzel

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Uzel

Gala Temps Danse

Salle Kastell d’Ô Place du champ de foire Uzel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-29

Gala Temps Danse   .

Salle Kastell d’Ô Place du champ de foire Uzel 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 60 06 37 55 

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English :

L’événement Gala Temps Danse Uzel a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de tourisme Bretagne Centre

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