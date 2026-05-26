Randonnée pédestre, VTT et gravel La Fulgence Bienvenüe Uzel
Randonnée pédestre, VTT et gravel La Fulgence Bienvenüe Uzel dimanche 7 juin 2026.
Uzel
Randonnée pédestre, VTT et gravel La Fulgence Bienvenüe
Uzel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Circuits pédestres 6, 10 & 15 km
Circuits VTT 25 & 50 km
En nouveauté, circuits Gravel 80 & 120 km .
Uzel 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 02 26 28 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée pédestre, VTT et gravel La Fulgence Bienvenüe Uzel a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Centre
À voir aussi à Uzel (Côtes-d'Armor)
- Gala Temps Danse Salle Kastell d’Ô Uzel 29 mai 2026
- Tournoi de palets Uzel 30 mai 2026
- Visite guidée Route du lin Uzel 8 juillet 2026
- Visite guidée Route du lin Uzel 15 juillet 2026
- Visite guidée Route du lin Uzel 22 juillet 2026