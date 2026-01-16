Galerie d’Art de la Tour de Montsalès Assemblée générale Salle du conseil Montsalès

Galerie d’Art de la Tour de Montsalès Assemblée générale

Salle du conseil Mairie Montsalès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

L’Assemblée Générale 2025 se tiendra à la Mairie de Montsalès

À l’issue de cette assemblée, nous partagerons le traditionnel verre de l’amitié !

Rejoignez-nous !

La Galerie de La Tour de Montsalès est une association (régie selon la loi 1901). À ce titre, elle ne vit que grâce à l’énergie et la motivation de bénévoles. Nous appelons à ce jour les Amis des Arts à nous soutenir, par leur adhésion, mais aussi par leur engagement à rejoindre notre équipe et notre bureau. Ensemble, participons au rayonnement de la culture !

Avec nos salutations amicales

Au plaisir de vous recevoir le 30 janvier ! .

Salle du conseil Mairie Montsalès 12260 Aveyron Occitanie +33 6 01 74 87 53 galeriedart.latourmontsales@gmail.com

English :

General Meeting 2025 to be held at Montsalès Town Hall

