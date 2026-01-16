Galerie d’Art de la Tour de Montsalès Assemblée générale Salle du conseil Montsalès
Salle du conseil Mairie Montsalès Aveyron
Début : Dimanche 2026-01-30
L’Assemblée Générale 2025 se tiendra à la Mairie de Montsalès
À l’issue de cette assemblée, nous partagerons le traditionnel verre de l’amitié !
Rejoignez-nous !
La Galerie de La Tour de Montsalès est une association (régie selon la loi 1901). À ce titre, elle ne vit que grâce à l’énergie et la motivation de bénévoles. Nous appelons à ce jour les Amis des Arts à nous soutenir, par leur adhésion, mais aussi par leur engagement à rejoindre notre équipe et notre bureau. Ensemble, participons au rayonnement de la culture !
Avec nos salutations amicales
Au plaisir de vous recevoir le 30 janvier ! .
Salle du conseil Mairie Montsalès 12260 Aveyron Occitanie +33 6 01 74 87 53 galeriedart.latourmontsales@gmail.com
English :
General Meeting 2025 to be held at Montsalès Town Hall
