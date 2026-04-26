Montsalès

Le Roc de l’Escolan

le Bourg Montsalès Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Supplément pour inscription le jour j sans réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Manifestation organisée au profit de l’association des parents d’élèves de l’école de Foissac/Gaurels.

Deux circuits de 11km et 16km pour les marcheurs.

Plusieurs parcours de 20km à 56km pour les cyclistes.

Restauration sur place.

Inscription conseillée. 2 .

le Bourg Montsalès 12260 Aveyron Occitanie +33 6 17 36 00 04

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English :

Event organized in aid of the Foissac/Gaurels school parents’ association.

L’événement Le Roc de l’Escolan Montsalès a été mis à jour le 2026-04-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)