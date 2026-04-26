Le Roc de l’Escolan Montsalès
Le Roc de l’Escolan Montsalès dimanche 24 mai 2026.
Montsalès
Le Roc de l’Escolan
le Bourg Montsalès Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Supplément pour inscription le jour j sans réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Manifestation organisée au profit de l’association des parents d’élèves de l’école de Foissac/Gaurels.
Deux circuits de 11km et 16km pour les marcheurs.
Plusieurs parcours de 20km à 56km pour les cyclistes.
Restauration sur place.
Inscription conseillée. 2 .
le Bourg Montsalès 12260 Aveyron Occitanie +33 6 17 36 00 04
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English :
Event organized in aid of the Foissac/Gaurels school parents’ association.
L’événement Le Roc de l’Escolan Montsalès a été mis à jour le 2026-04-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)