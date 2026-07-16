Gangbé Brass Band | Jazz à la plage, Pointe de Mousterlin, Fouesnant

Informations pratiques

Gangbé Brass Band | Jazz à la plage Jeudi 13 août, 18h30 Pointe de Mousterlin Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T18:30:00+02:00 – 2026-08-13T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-13T18:30:00+02:00 – 2026-08-13T21:30:00+02:00

Jazz à la plage : des concerts de jazz, tous les jeudis à 18h30, à la Pointe de Mousterlin

Gangbé Brass Band

Fondé en 1994, ce groupe de huit musiciens incarne l’essence vibrante et la diversité musicale du Bénin. Le Gangbé Brass Band se démarque par son mélange unique de percussions traditionnelles africaines et d’instruments à vent.

Son répertoire est composé de morceaux témoignant d’une fusion de rythmes vaudou, d’afrobeat et de jazz, créant un ensemble irrésistiblement dansant. Dans la tradition du spectacle africain, le Gangbé Brass Band incarne l’esprit festif et vivant de la musique africaine.

Gratuit, sans réservation

un bar éphémère est ouvert sur le site les soirs de concerts

lieu : la POINTE DE MOUSTERLIN, route de la Pointe de Mousterlin, 29170 Fouesnant (près du parking de la pointe)

[En cas de grosse intempérie : annulation possible du spectacle (l’annulation serait annoncée l’après-midi sur le site de l’Archipel)]

Coorganisation : les Aprèm’Jazz, l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan et l’Archipel

Infos : https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/gangbe-brass-band/

https://www.facebook.com/events/2215663622556392/

Pointe de Mousterlin Pointe de Mousterlin Fouesnant 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/gangbe-brass-band/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/2215663622556392/ »}] https://www.facebook.com/events/2215663622556392/ AVEN

Jazz à la plage : des concerts de jazz, tous les jeudis à 18h30, à la Pointe de Mousterlin