Place aux Mômes spectacle en plein-air pour enfants Théâtre de Pen an Cap Cap-Coz Fouesnant
Place aux Mômes spectacle en plein-air pour enfants Théâtre de Pen an Cap Cap-Coz Fouesnant mardi 11 août 2026.
Fouesnant
Place aux Mômes spectacle en plein-air pour enfants
Théâtre de Pen an Cap Cap-Coz Route du port Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
PLACE AUX MÔMES
Tous les mardis à 18h30
Au cœur d’un environnement verdoyant et à proximité des plages, des spectacles variés et adaptés au jeune public sont proposés dans le cadre de Place aux Mômes, un rendez-vous initié par le réseau Sensation Bretagne.
Un concert de l’Orchestre de l’Amicale Laïque des Poils, un hommage à Dirty Dancing très sucré, une épopée médiévale bricolée, un duo de clowns, une
vélo-glace-machine , une relecture acrobatique du péché originel ou encore une course cycliste… Autant de spectacles gratuits et en extérieur qui laissent au rêve et à l’imagination toute la place de s’exprimer !
> En cas de pluie, repli à l’Archipel, 1 rue des îles, 29170 Fouesnant
Au programme de ce 11/08
La Pomme
Compagnie Eve&Eve
Cirque | Acrobatie
Tout public
Durée 40 minutes
Gratuit
Qui serions-nous sans avoir croqué LA pomme ?
Sur scène, deux Eves s’ennuient dans un paradis un peu trop sage… jusqu’à ce qu’une pomme tombe, roule et fasse basculer l’équilibre. Entre portés acrobatiques, danses, chant et improvisations, Eve et Eve racontent leur version du fameux croc du fruit défendu. C’est une histoire pleine de sensations, de rires et de libération. Une joie sans limite qui fait tout éclater !
Écriture et interprétation Darian Koszinski et Lucie David
Regard extérieur Muriel Masson
Création musique Dimitri Lemaire
Création costumes Muriel Masson avec l’aide des Eves .
Théâtre de Pen an Cap Cap-Coz Route du port Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87
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English :
L’événement Place aux Mômes spectacle en plein-air pour enfants Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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