Garçon, la note Blues Keen au P’tit Chapellat Restaurant le P’tit Chapellat La Chapelle-Naude vendredi 7 août 2026.

La Chapelle-Naude

Garçon, la note Blues Keen au P’tit Chapellat

Restaurant le P’tit Chapellat 158, route du bourg La Chapelle-Naude Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Blues Keen (Chicago blues). Une formation extraordinaire pour une musique envoûtante et dynamique c’est la recette de Blues Keen , quartet expérimenté et chevronné. Un pur groupe de Chicago Blues avec un répertoire de compositions originales. .

Restaurant le P’tit Chapellat 158, route du bourg La Chapelle-Naude 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 74 94 52

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English : Garçon, la note Blues Keen au P’tit Chapellat

L’événement Garçon, la note Blues Keen au P’tit Chapellat La Chapelle-Naude a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II