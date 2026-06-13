Visites insolites Grange Rouge Grange Rouge La Chapelle-Naude

La Chapelle-Naude

Visites insolites Grange Rouge

Grange Rouge 142, rue du Vauvret La Chapelle-Naude Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11 21:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Visites insolites de l’Office de Tourisme Grange Rouge . Spectacle musical original mêlant chant polyphonique, théâtre et mise en scène. A travers une vingtaine de chansons issues du répertoire contemporain majoritairement francophone, la troupe Polygammes propose un voyage sensible autour du souvenir, de la mémoire et des émotions.

Interprété par 30 comédiens-chanteurs, ce spectacle propose une expérience collective forte, où musique et jeu scénique se rencontrent dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.

Nombre de places limité Réservation obligatoire .

Grange Rouge 142, rue du Vauvret La Chapelle-Naude 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites insolites Grange Rouge

L’événement Visites insolites Grange Rouge La Chapelle-Naude a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II