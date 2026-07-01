Garçon, la note ! Jooq Jazz fusion Bistro de la place Champs-sur-Yonne

Informations pratiques

Champs-sur-Yonne

Garçon, la note ! Jooq Jazz fusion

Bistro de la place 2 Place Saint-Louis Champs-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Jooq repousse les frontières du rock instrumental avec un univers hypnotique mêlant rock psychédélique, math rock et textures électroniques. Grâce à des boucles créées en direct, le trio construit des paysages sonores captivants où se croisent groove, énergie et atmosphères envoûtantes. Entre rock progressif, jazz fusion, électro et funk, Jooq offre une expérience live immersive, originale et résolument intense. .

Bistro de la place 2 Place Saint-Louis Champs-sur-Yonne 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 61 75 95

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English : Garçon, la note ! Jooq Jazz fusion

L’événement Garçon, la note ! Jooq Jazz fusion Champs-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois