Garçon, la note ! Jooq Jazz fusion Bistro de la place Champs-sur-Yonne
vendredi 7 août 2026 · Bistro de la place · Champs-sur-Yonne
Informations pratiques
Champs-sur-Yonne
Garçon, la note ! Jooq Jazz fusion
Bistro de la place 2 Place Saint-Louis Champs-sur-Yonne Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Jooq repousse les frontières du rock instrumental avec un univers hypnotique mêlant rock psychédélique, math rock et textures électroniques. Grâce à des boucles créées en direct, le trio construit des paysages sonores captivants où se croisent groove, énergie et atmosphères envoûtantes. Entre rock progressif, jazz fusion, électro et funk, Jooq offre une expérience live immersive, originale et résolument intense. .
Bistro de la place 2 Place Saint-Louis Champs-sur-Yonne 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 61 75 95
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English : Garçon, la note ! Jooq Jazz fusion
L’événement Garçon, la note ! Jooq Jazz fusion Champs-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois
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