Garçon, la note ! Keep Fonzie Cool (KFC) Funk Clos du roi Coulanges-la-Vineuse

Informations pratiques

Coulanges-la-Vineuse

Garçon, la note ! Keep Fonzie Cool (KFC) Funk

Clos du roi 17 Rue André Vildieu Coulanges-la-Vineuse Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Les KFC (Keep Fonzie Cool) font monter la température avec un groove irrésistible ! Ce power trio revisite les grands classiques de la funk, de la pop et du rock, de Stevie Wonder aux Red Hot Chili Peppers, en passant par Lenny Kravitz et les Jackson 5. Riffs percutants, basse groovy, batterie explosive et énergie débordante impossible de résister à l’envie de danser ! .

Clos du roi 17 Rue André Vildieu Coulanges-la-Vineuse 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 25 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garçon, la note ! Keep Fonzie Cool (KFC) Funk

L’événement Garçon, la note ! Keep Fonzie Cool (KFC) Funk Coulanges-la-Vineuse a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Auxerrois