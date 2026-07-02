Garçon, la note ! Le mala-fé Chanson Latine La bulle aux Prés Verts Charbuy

Informations pratiques

Charbuy

Garçon, la note ! Le mala-fé Chanson Latine

La bulle aux Prés Verts 14 Rue des Prés Verts Charbuy Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

La Mala Fé, c’est un combo de deux artistes expérimentés, venus de Semur-en-Auxois , motivés par l’envie de revisiter un répertoire de chansons latines. Les arrangements mêlent jazz, candombe, tango et rythmes cubains avec une forte touche d’originalité et d’authenticité. Notre univers musical chaleureux, porté par une voix envoûtante où le groove acoustique du cajon se mêle au son électrisant du Rhodes, vous plonge dans une atmosphère à la fois festive et intimiste. .

La bulle aux Prés Verts 14 Rue des Prés Verts Charbuy 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Garçon, la note ! Le mala-fé Chanson Latine

L’événement Garçon, la note ! Le mala-fé Chanson Latine Charbuy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois