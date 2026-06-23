Garçon la Note ! Mainlie Karma Cour de l’École Saint-Cyr-les-Colons

Informations pratiques

Saint-Cyr-les-Colons

Garçon la Note ! Mainlie Karma

Cour de l’École 1 Rue de la Fontaine Saint-Cyr-les-Colons Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez découvrir Mainlie Karma et son univers Jazz-Soul à l’occasion du festival Garçon la Note ! au bar éphémère de La Vaugermaine, dans la cour de l’École de Saint-Cyr-les-Colons. .

Cour de l’École 1 Rue de la Fontaine Saint-Cyr-les-Colons 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80

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English : Garçon la Note ! Mainlie Karma

L’événement Garçon la Note ! Mainlie Karma Saint-Cyr-les-Colons a été mis à jour le 2026-06-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)