Garçon, la note ! Petite musique Folk rock poétique Café de la Poste Monéteau

samedi 29 août 2026 · Café de la Poste · Monéteau

Informations pratiques

Monéteau

Garçon, la note ! Petite musique Folk rock poétique

Café de la Poste 3 Rue de Seignelay Monéteau Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Le duo fraternel Petite Musique fait résonner une folk sauvage et mélodique, portée par des textes puissants et deux langues, le français et le provençal. Sans artifices ni machines, guitare et violon accompagnent deux voix complices pour un voyage musical authentique, vivant et généreux, à partager sur scène. .

Café de la Poste 3 Rue de Seignelay Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 36 11 09

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English : Garçon, la note ! Petite musique Folk rock poétique

L’événement Garçon, la note ! Petite musique Folk rock poétique Monéteau a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois