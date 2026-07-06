Informations pratiques

Branches

Garçon, la note ! Play time duo Jazz

Aérodrome Branches Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

PLAY TIME revisite avec élégance les grands standards du jazz, de la bossa, des musiques de films et de la chanson française. Porté par la voix et la flûte de Christophe Martel et la guitare de Pierre-Marie Tribouley, ce duo complice offre un concert raffiné, chaleureux et accessible, où se mêlent swing, émotion et mélodies intemporelles dans une ambiance intimiste et conviviale. .

Aérodrome Branches 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 67 48 52

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English : Garçon, la note ! Play time duo Jazz

L’événement Garçon, la note ! Play time duo Jazz Branches a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Auxerrois