Garçon, la note ! Sunny side trio Groove pop Place de l’église Augy

Informations pratiques

Augy

Garçon, la note ! Sunny side trio Groove pop

Place de l’église Place de l’Église Augy Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Sunny side trio c’est deux voix, trois instruments et une énergie digne d’un groupe de cinq musiciens ! Formé au jazz, ce trio explore avec virtuosité un répertoire pop, funk, rock, blues et soul, de Michael Jackson à Bruno Mars, en passant par James Brown et Niagara. Un groove puissant, des harmonies soignées et une présence scénique irrésistible font de chaque concert un moment de partage, de danse et d’émotion. .

Place de l’église Place de l’Église Augy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 47 82 04

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English : Garçon, la note ! Sunny side trio Groove pop

L’événement Garçon, la note ! Sunny side trio Groove pop Augy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois