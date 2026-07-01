Garçon, la note ! Sunny side trio Groove pop Place de l’église Augy
mercredi 29 juillet 2026 · Place de l'église · Augy
Informations pratiques
Augy
Garçon, la note ! Sunny side trio Groove pop
Place de l’église Place de l’Église Augy Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Sunny side trio c’est deux voix, trois instruments et une énergie digne d’un groupe de cinq musiciens ! Formé au jazz, ce trio explore avec virtuosité un répertoire pop, funk, rock, blues et soul, de Michael Jackson à Bruno Mars, en passant par James Brown et Niagara. Un groove puissant, des harmonies soignées et une présence scénique irrésistible font de chaque concert un moment de partage, de danse et d’émotion. .
Place de l’église Place de l’Église Augy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 47 82 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Garçon, la note ! Sunny side trio Groove pop
L’événement Garçon, la note ! Sunny side trio Groove pop Augy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois