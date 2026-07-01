Informations pratiques

Chitry

Garçon, la note ! Super laser 2000 Jazz fusion

Place de l’église Chitry Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Super Laser 2000 vous embarque dans un voyage électrisant au cœur des années 80 ! Ce trio revisite le jazz fusion de cette décennie avec une énergie débordante, des sonorités vintage, des grooves irrésistibles et une bonne dose de fun. Entre claviers flamboyants, rythmes entraînants et ambiance rétro, préparez-vous à une expérience musicale aussi festive que nostalgique. .

Place de l’église Chitry 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 68 10 54

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English : Garçon, la note ! Super laser 2000 Jazz fusion

L’événement Garçon, la note ! Super laser 2000 Jazz fusion Chitry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Auxerrois