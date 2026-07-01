Garçon, la note ! Super laser 2000 Jazz fusion Chitry
vendredi 17 juillet 2026 · Chitry
Informations pratiques
Chitry
Garçon, la note ! Super laser 2000 Jazz fusion
Place de l’église Chitry Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Super Laser 2000 vous embarque dans un voyage électrisant au cœur des années 80 ! Ce trio revisite le jazz fusion de cette décennie avec une énergie débordante, des sonorités vintage, des grooves irrésistibles et une bonne dose de fun. Entre claviers flamboyants, rythmes entraînants et ambiance rétro, préparez-vous à une expérience musicale aussi festive que nostalgique. .
Place de l’église Chitry 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 68 10 54
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English : Garçon, la note ! Super laser 2000 Jazz fusion
L’événement Garçon, la note ! Super laser 2000 Jazz fusion Chitry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Auxerrois