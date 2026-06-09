Garçon, la note The Boys Friends au Lithana Bar Brasserie Le Lithana Ouroux-sur-Saône vendredi 3 juillet 2026.

Ouroux-sur-Saône

Garçon, la note The Boys Friends au Lithana

Bar Brasserie Le Lithana 17, place de l’église Ouroux-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. The Boys Friends. (cover band atypique). Ce groupe atypique joue les plus gros tubes des années 80/90 et 2000 (et plus encore) avec un remix à leur sauce. Formé par 3 guitares acoustiques, percussions et 4 voix, le groupe d’amuse à détourner les morceaux de leurs versions originales en mêlant qualité musicale et humour ! .

Bar Brasserie Le Lithana 17, place de l’église Ouroux-sur-Saône 71370 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 43 75 90 nathalieschied@live.fr

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English : Garçon, la note The Boys Friends au Lithana

L’événement Garçon, la note The Boys Friends au Lithana Ouroux-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II