Garçon, la note ! Tiny shuttle Pop folk Vie la joie Venoy

Informations pratiques

Venoy

Garçon, la note ! Tiny shuttle Pop folk

Vie la joie 3 Place de la Mairie Venoy Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Tiny Shuttle est un duo pop-folk qui explore les chemins de crête de l’imaginaire, porté par deux voix venues cueillir vos sentiments. La guitare folk virtuose en fingerpicking s’entrelace avec le synthé analogique, et les rythmiques transportent, donnent la cadence et captivent. Une alchimie sonore qui fusionne tradition acoustique et modernité électronique avec une énergie irrésistible et des personnalités hautes en couleur. .

Vie la joie 3 Place de la Mairie Venoy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 08 47

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English : Garçon, la note ! Tiny shuttle Pop folk

L’événement Garçon, la note ! Tiny shuttle Pop folk Venoy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Auxerrois