Garçon, la note ! Tiny shuttle Pop folk Vie la joie Venoy
mercredi 22 juillet 2026 · Vie la joie · Venoy
Informations pratiques
Venoy
Garçon, la note ! Tiny shuttle Pop folk
Vie la joie 3 Place de la Mairie Venoy Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Tiny Shuttle est un duo pop-folk qui explore les chemins de crête de l’imaginaire, porté par deux voix venues cueillir vos sentiments. La guitare folk virtuose en fingerpicking s’entrelace avec le synthé analogique, et les rythmiques transportent, donnent la cadence et captivent. Une alchimie sonore qui fusionne tradition acoustique et modernité électronique avec une énergie irrésistible et des personnalités hautes en couleur. .
Vie la joie 3 Place de la Mairie Venoy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 08 47
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English : Garçon, la note ! Tiny shuttle Pop folk
L’événement Garçon, la note ! Tiny shuttle Pop folk Venoy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Auxerrois