Garden Afterwork au Château Montlabert Bingo Champêtre Château Montlabert Saint-Émilion

Château Montlabert 2624, route de Libourne Saint-Émilion Gironde

Garden Afterwork au Château Montlabert, à Saint-Émilion le jeudi 6 août, de 18h à 21h.

Bingo champêtre, placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Informations pratiques
• Date jeudi 6 août
• Horaires de 18h à 21h
• Lieu Château Montlabert, Saint-Émilion
• Entrée libre consommations payantes   .

