Garden Afterwork au Château Montlabert Escale sur le Bassin d’Arcachon Château Montlabert Saint-Émilion
Garden Afterwork au Château Montlabert Escale sur le Bassin d’Arcachon Château Montlabert Saint-Émilion jeudi 2 juillet 2026.
Garden Afterwork au Château Montlabert Escale sur le Bassin d’Arcachon
Château Montlabert 2624, route de Libourne Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Garden Afterwork au Château Montlabert, à Saint-Émilion le jeudi 2 juillet, de 18h à 21h.
Escale sur le Bassin d’Arcachon, placée sous le signe de la convivialité et du partage.
Informations pratiques
• Date jeudi 2 juillet 2026
• Horaires de 18h à 21h
• Lieu Château Montlabert, Saint-Émilion
• Entrée libre consommations payantes .
Château Montlabert 2624, route de Libourne Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 25 28 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Garden Afterwork au Château Montlabert Escale sur le Bassin d’Arcachon
L’événement Garden Afterwork au Château Montlabert Escale sur le Bassin d’Arcachon Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Saint-Emilion