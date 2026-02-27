Garden Afterwork au Château Montlabert La Magie s’invite Château Montlabert Saint-Émilion

Garden Afterwork au Château Montlabert La Magie s’invite

Château Montlabert 2624, route de Libourne Saint-Émilion Gironde

Garden Afterwork au Château Montlabert, à Saint-Émilion le jeudi 3 septembre, de 18h à 21h.

Bingo champêtre, placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Informations pratiques

• Date jeudi 3 septembre

• Horaires de 18h à 21h

• Lieu Château Montlabert, Saint-Émilion

• Entrée libre consommations payantes .

Château Montlabert 2624, route de Libourne Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

