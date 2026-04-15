GARDEN – CHORÈME, Théâtre de Vanves, Vanves

GARDEN – CHORÈME Jeudi 16 avril, 20h00 Théâtre de Vanves Hauts-de-Seine

15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

CHORÈME explore notre rapport à l’invisible, à ce qui ne se voit pas mais peut soudain s’entendre. Cette nouvelle création Art et Science interroge notre lien à notre environnement via le monde des sons. La biophonie, avec les bandes sonores enregistrées par Céline Grangey au parc forestier de la Poudrerie, dialogue avec le musical, nous reliant l’espace d’un instant à une autre cosmogonie poétique.

Création pour Quartet à cordes et bandes sonores

Séverine Morfin Alto, composition / Odile Auboin Alto / Malik Ziad Mandol, guembri / Guillaume Magne Guitares / Céline Grangey Bandes sonores

avec : Damien Delorme Philosophe, Yann Tremblay Eco-ethologue, Yann Bagot Plasticien

En partenariat avec l’Ensemble Contemporain, le Parc de la Poudrerie et le Théâtre de Vanves

La compagnie gArden est soutenue par la Drac Ile-de-France au titre du conventionnement sur la période 2025-2026

Théâtre de Vanves 12 rue sadi carnot, Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-vanves.fr/spectacle/severine-morfin/ »}]

Une exploration musicale et sensible de notre rapport à l’invisible, à ce qui ne se voit pas mais peut soudain s’entendre.

Alain Delorme