Garden Party dans les jardins de la Fondation de Rothschild Fondation de Rothschild PARIS

La médiathèque Hélène Berr et la Fondation de Rothschild ont composé un bouquet d’activités pour petit·e·s et grand·e·s : histoires en kamishibaï, initiation à la boxe-thérapie, fabrication de bombes à graines, atelier créatif… À chacun.e sa façon de célébrer l’arrivée des beaux jours.

Samedi 11 avril de 15h30 à 17h

Tout public – Entrée libre

Jardins de la fondation de Rothschild

76, rue de Picpus – Paris 12e

Les jardins de la Fondation de Rothschild s’animent le samedi 11 avril avec une fête de printemps !

Le samedi 11 avril 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T15:30:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00

Fondation de Rothschild 76, rue de Picpus 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



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