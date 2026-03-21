Garden Party dans les jardins de la Fondation de Rothschild Fondation de Rothschild PARIS
Garden Party dans les jardins de la Fondation de Rothschild Fondation de Rothschild PARIS samedi 11 avril 2026.
La médiathèque Hélène Berr et la Fondation de Rothschild ont composé un bouquet d’activités pour petit·e·s et grand·e·s : histoires en kamishibaï, initiation à la boxe-thérapie, fabrication de bombes à graines, atelier créatif… À chacun.e sa façon de célébrer l’arrivée des beaux jours.
Samedi 11 avril de 15h30 à 17h
Tout public – Entrée libre
Jardins de la fondation de Rothschild
76, rue de Picpus – Paris 12e
Les jardins de la Fondation de Rothschild s’animent le samedi 11 avril avec une fête de printemps !
Le samedi 11 avril 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T18:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T15:30:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00
Fondation de Rothschild 76, rue de Picpus 75012 PARIS
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