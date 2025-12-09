Garden Party Restaurant La Table de Pierre Saint-Paul-de-Vence

Saint-Paul-de-Vence

Garden Party

Restaurant La Table de Pierre 2320 route des Serres Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Première Garden Party de l’été au Domaine du Mas de Pierre.

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Restaurant La Table de Pierre 2320 route des Serres Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 59 00 10 info@lemasdepierre.com

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English :

First Garden Party of the summer at Domaine du Mas de Pierre.

L’événement Garden Party Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence