Garden Party Restaurant La Table de Pierre Saint-Paul-de-Vence
Garden Party Restaurant La Table de Pierre Saint-Paul-de-Vence samedi 15 août 2026.
Saint-Paul-de-Vence
Garden Party
Restaurant La Table de Pierre 2320 route des Serres Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La traditionnelle Garden Party s’invite dans les jardins du Domaine du Mas de Pierre !
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Restaurant La Table de Pierre 2320 route des Serres Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 59 00 10 info@lemasdepierre.com
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English :
The traditional Garden Party takes place in the gardens of Domaine du Mas de Pierre!
L’événement Garden Party Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence
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