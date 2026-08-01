Garden party Domaine de l’Eclaircie Saint-Quirin
vendredi 28 août 2026 · Domaine de l'Eclaircie · Saint-Quirin
Informations pratiques
Saint-Quirin
Garden party
Domaine de l’Eclaircie 276 rue des verriers Saint-Quirin Moselle
Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28 23:59:00
Date(s) :
2026-08-28
Profitez d’une soirée estivale au Domaine de l’Eclaircie !
Au programme un menu unique et une soirée festive animée par DJ Gaetan Betti sur la terrasse du restaurant.
Places limitées, pensez à réserver.
Une offre spéciale inclut le dîner offert pour toute réservation d’une chambre le soir même pour deux personnes.Tout public
45 .
Domaine de l’Eclaircie 276 rue des verriers Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 71 78 contact@domaine-eclaircie.com
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English :
Enjoy a summer evening at the Domaine de l’Eclaircie!
On the agenda: a special menu and a festive evening hosted by DJ Gaetan Betti on the restaurant terrace.
Seating is limited, so be sure to make a reservation.
A special offer includes a complimentary dinner with any same-night room reservation for two people.
L’événement Garden party Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-08-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD