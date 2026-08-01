Garden party Domaine de l’Eclaircie Saint-Quirin

Informations pratiques

Saint-Quirin

Garden party

Domaine de l’Eclaircie 276 rue des verriers Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28 23:59:00

Date(s) :

2026-08-28

Profitez d’une soirée estivale au Domaine de l’Eclaircie !

Au programme un menu unique et une soirée festive animée par DJ Gaetan Betti sur la terrasse du restaurant.

Places limitées, pensez à réserver.

Une offre spéciale inclut le dîner offert pour toute réservation d’une chambre le soir même pour deux personnes.Tout public

45 .

Domaine de l’Eclaircie 276 rue des verriers Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 71 78 contact@domaine-eclaircie.com

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English :

Enjoy a summer evening at the Domaine de l’Eclaircie!

On the agenda: a special menu and a festive evening hosted by DJ Gaetan Betti on the restaurant terrace.

Seating is limited, so be sure to make a reservation.

A special offer includes a complimentary dinner with any same-night room reservation for two people.

L’événement Garden party Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-08-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD