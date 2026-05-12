Garden party saveurs et plaisirs #2 Lieu-dit La Métairie d’en Bas la Poterie Lamballe-Armor
Garden party saveurs et plaisirs #2 Lieu-dit La Métairie d’en Bas la Poterie Lamballe-Armor samedi 4 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Garden party saveurs et plaisirs #2
Lieu-dit La Métairie d’en Bas la Poterie Château de la Moglais Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Vivez une Garden Party au cœur du jardin du Château de la Moglais six stands de restauration, une belle carte des boissons et une ambiance musicale festive. .
Lieu-dit La Métairie d’en Bas la Poterie Château de la Moglais Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 56 79 24 83
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English :
L’événement Garden party saveurs et plaisirs #2 Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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