Salon des vins artisanaux La Bicoque Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Salon des vins artisanaux

La Bicoque 30 route de Jospinet Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Organisé par le café Bertro, La bicoque et le brasserie Zim zim.

Le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 11h à 18h. .

La Bicoque 30 route de Jospinet Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 53 46

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English :

L’événement Salon des vins artisanaux Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor