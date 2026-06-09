Salon des vins artisanaux La Bicoque Lamballe-Armor
Salon des vins artisanaux La Bicoque Lamballe-Armor samedi 4 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Salon des vins artisanaux
La Bicoque 30 route de Jospinet Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Organisé par le café Bertro, La bicoque et le brasserie Zim zim.
Le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 11h à 18h. .
La Bicoque 30 route de Jospinet Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 53 46
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English :
L’événement Salon des vins artisanaux Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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