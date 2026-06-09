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Salon des vins artisanaux La Bicoque Lamballe-Armor

Salon des vins artisanaux La Bicoque Lamballe-Armor samedi 4 juillet 2026.

Lieu : La Bicoque

Adresse : 30 route de Jospinet

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Lamballe-Armor

Salon des vins artisanaux

La Bicoque 30 route de Jospinet Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Organisé par le café Bertro, La bicoque et le brasserie Zim zim.
Le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 11h à 18h.   .

La Bicoque 30 route de Jospinet Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 53 46 

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English :

L’événement Salon des vins artisanaux Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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