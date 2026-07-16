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AGENDA · Biermes

Garden Shopping Biermes

samedi 29 août 2026 · Biermes

Garden Shopping Biermes

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
4 rue Bauchet
Ville
08300 Biermes
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Biermes

Garden Shopping

4 rue Bauchet Biermes Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Marché artisanal et commercial dans le jardin privé de la boutique Les belles gambettes by Magalie C’est un marché convivial regroupant créateurs, artisans, producteurs locaux (bijoux, tricot, chaussures, accessoires…) Jeu pour tous les visiteurs et les enfants Restauration assurée par un food-truck Entrée gratuite
  .

4 rue Bauchet Biermes 08300 Ardennes Grand Est +33 6 30 02 26 47  collectifdurethelois@gmail.com

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English :

Artisan and commercial market in the private garden of the Les belles gambettes by Magalie boutique. It’s a friendly market bringing together designers, artisans, and local producers (jewelry, knitwear, shoes, accessories, etc.) Games for all visitors and children. Food provided by a food truck. Free admission

L’événement Garden Shopping Biermes a été mis à jour le 2026-07-16 par Ardennes Tourisme