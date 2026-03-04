Gare Méditerranée, Gare Saint Sauveur, Lille

Gare Méditerranée 15 mai – 27 septembre Gare Saint Sauveur Nord

À l’occasion de la Saison Méditerranée 2026 de l’Institut Français, la Gare Saint Sauveur, lieu vivant, familial et ouvert à tous les publics, devient la Gare Méditerranée, un espace où s’invitent les cultures.

Cet événement est coordonné par lille3000 en collaboration avec les associations, compagnies du territoire et opérateurs culturels locaux.

Il met à l’honneur les pays du bassin méditerranéen invités et leurs différentes cultures à travers toutes les disciplines qui font le succès de la Gare Saint Sauveur et de ses différents espaces extérieurs et intérieurs.

Ce « focus Méditerranée » a pour objectif de faire découvrir au public le plus large, la richesse, la diversité et les enjeux contemporains de cette région du monde, en écho aux sujets explorés dans l’exposition présentée dans la Halle B de la Gare Saint Sauveur : Traversées.

Sous le commissariat d’Olfa Feki, cette exposition réunit des œuvres monumentales et des installations immersives. Ces créations sont conçues en duo par des artistes marocains, tunisiens et algériens, associés à des artistes français issus des diasporas de ces pays. De part et d’autre de la Méditerranée, ces binômes créent à quatre mains des œuvres qui interrogent les notions d’identité, de mémoire, de territoire et de migration.

Avec les artistes : Aisha Snoussi & Saïd Afifi, Haythem Zakaria & Adnen el Ghali, Hela Ammar & Shourouk Rhaiem, Hallima Imane Zoubia & Arafat Sadallah, Lassaad Ben Sghaier & Nidhal Chamekh, Mouna Karray & Férielle Doulain-Zouari, Sana Chamakh & Mehdi Klibi, Wiame Haddad & Sara Kaddouri, Bruno Boudjelal & Lola Khalfa.

Pour le lancement de sa saison Gare Méditerranée, lille3000 imagine un temps fort exceptionnel du 28 au 31 mai 2026 : concerts, spectacles, ateliers d’écriture, gastronomie, etc. avec la complicité de l’Aéronef, Attacafa, Le Grand Bleu, la compagnie Dyptik, le FLOW…

Et durant toute la saison, de nombreuses propositions prendront également place dès le 15 mai à la Gare Saint Sauveur, mettant à l’honneur des artistes méditerranéens de toutes les disciplines, en co-réalisation avec les opérateurs culturels du territoire : Wazemmes l’Accordéon, Lille Piano(s) Festival, Latitudes contemporaines, les Clowns de l’espoir, Cinéphile Lille ou encore le Poetry Day. Le tout dans cette ambiance conviviale et joyeuse propre à « St So » !

Ce programme s’inscrit dans la saison annuelle de lille3000 à la Gare Saint Sauveur en partenariat avec l’Institut Français, organisateur de la Saison Méditerranée 2026.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Saison Méditerranée 2026 avec lille3000

