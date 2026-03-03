Garrigues, ruelles et capitelles de Caveirac place du Château Caveirac

Garrigues, ruelles et capitelles de Caveirac place du Château Caveirac samedi 16 mai 2026.

Garrigues, ruelles et capitelles de Caveirac

place du Château RDV à l’Hôtel de Ville Caveirac Gard

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :
2026-05-16

Dans la vallée de la Vaunage, Caveirac s’illustre avec son prestigieux château, “ le petit Versailles ” languedocien.
  .

place du Château RDV à l'Hôtel de Ville Caveirac 30820 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00  accueil@nimes-tourisme.com

English :

In the Vaunage valley, Caveirac is famous for its prestigious château, the Little Versailles of Languedoc.

