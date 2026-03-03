Garrigues, ruelles et capitelles de Caveirac place du Château Caveirac

Garrigues, ruelles et capitelles de Caveirac

place du Château RDV à l’Hôtel de Ville Caveirac Gard

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

2026-05-16

Dans la vallée de la Vaunage, Caveirac s’illustre avec son prestigieux château, “ le petit Versailles ” languedocien.

place du Château RDV à l’Hôtel de Ville Caveirac 30820 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

In the Vaunage valley, Caveirac is famous for its prestigious château, the Little Versailles of Languedoc.

