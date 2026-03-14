Gärten on the Beach Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville

Gärten on the Beach

Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Chemin de l’Hippodrome Tourgéville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Deux jours de fête inoubliables, deux scènes pour vibrer au son des meilleurs artistes électro.

Deux jours de fête inoubliables, deux scènes pour vibrer au son des meilleurs artistes électro.

– Un line-up d’exception Kungs, Kavinsky, Bakermat, Dabeull, Oden & Fatzo, Etienne de Crécy … et bien d’autres encore…

– Foodtrucks & activités pour chiller entre deux sets

Horaires

Samedi de 17h à 2h

Dimanche 15h à minuit .

Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Chemin de l’Hippodrome Tourgéville 14800 Calvados Normandie maxime.mallet@gartenproject.com

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English : Gärten on the Beach

Two days of unforgettable festivities, two stages to the sounds of the best electro artists.

L’événement Gärten on the Beach Tourgéville a été mis à jour le 2026-03-12 par Calvados Attractivité