Gärten on the Beach Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville
Gärten on the Beach Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville samedi 8 août 2026.
Gärten on the Beach
Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Chemin de l’Hippodrome Tourgéville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Deux jours de fête inoubliables, deux scènes pour vibrer au son des meilleurs artistes électro.
Deux jours de fête inoubliables, deux scènes pour vibrer au son des meilleurs artistes électro.
– Un line-up d’exception Kungs, Kavinsky, Bakermat, Dabeull, Oden & Fatzo, Etienne de Crécy … et bien d’autres encore…
– Foodtrucks & activités pour chiller entre deux sets
Horaires
Samedi de 17h à 2h
Dimanche 15h à minuit .
Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Chemin de l’Hippodrome Tourgéville 14800 Calvados Normandie maxime.mallet@gartenproject.com
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English : Gärten on the Beach
Two days of unforgettable festivities, two stages to the sounds of the best electro artists.
L’événement Gärten on the Beach Tourgéville a été mis à jour le 2026-03-12 par Calvados Attractivité