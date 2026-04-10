Tourgéville

Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Promenades musicales à l’hippodrome

Chemin de l’Hippodrome Tourgéville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 23:59:00

Date(s) :

2026-07-22

Créées en 1994, les Promenades Musicales du Pays d’Auge proposent depuis lors des concerts de grands artistes, en itinérance dans le Pays d’Auge, alliant un patrimoine de proximité et des propositions musicales diversifiées.

Créées en 1994, les Promenades Musicales du Pays d’Auge proposent depuis lors des concerts de grands artistes, en itinérance dans le Pays d’Auge, alliant un patrimoine de proximité et des propositions musicales diversifiées.

C’est devenu au fil des éditions une marque de fabrique le festival passe en fanfare par l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine.

Cette année, c’est l’ouverture des promenades qui se jouera sur ce moment familial et joyeux où le cheval du Pays d’Auge rencontre les trompes normandes… Mélodies éclatantes et solides carrures, debout au paddock et dans les tribunes, sur l’herbe verte et dans le public, le Nørthmen Brass caisse claire et sabots ferrés rythmera les courses du jour et les remises de prix. Ces Vikings armés de cuivre sont une machine de plein air, une solution miracle pour chasser la pluie, un carburant irrésistible de festival autant dire qu’ils sont chez eux ! .

Chemin de l’Hippodrome Tourgéville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 62 66 08

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English : Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Promenades musicales à l’hippodrome

Created in 1994, the Promenades Musicales du Pays d’Auge have since offered concerts by leading artists, touring the Pays d’Auge and combining local heritage with a wide range of musical offerings.

L’événement Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Promenades musicales à l’hippodrome Tourgéville a été mis à jour le 2026-04-10 par Calvados Attractivité