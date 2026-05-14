Meeting de Deauville-Clairefontaine Route de Clairefontaine à Tourgéville Tourgéville

Tourgéville

Meeting de Deauville-Clairefontaine

Route de Clairefontaine à Tourgéville Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-29 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-27 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-29

En 2026, l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine organise son meeting du 24 juin au 23 octobre. Au programme des courses de trot, plat et obstacles, avec des thématiques qui diffèrent tous les jours !

C’est une tradition immuable datant de 1928. Depuis bientôt cent ans, à l’arrivée des beaux jours, l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine lance sa saison de courses hippiques. En 2026, le meeting se déroule du 24 juin au 23 octobre, et aucune journée ne ressemble à une autre ! Ici, les activités sont multiples arpenter les coulisses lors d’une visite guidée, observer les chevaux au rond de présentation, shopper au Village des Exposants, parier pour la première fois… Le monde du turf se dévoile sous tous les angles.

DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE, L’HIPPODROME AUX TROIS DISCIPLINES

Selon le calendrier, les chevaux sautent au-dessus d’un obstacle ; ils peuvent aussi courir le plus vite possible sur l’une des quatre pistes en gazon, ou être attelés avec leur partenaire de course aux commandes. Une diversité aussi riche grâce à la capacité de l’hippodrome d’être le seul sur la côte normande à accueillir les trois types de courses plat, trot et obstacles.

ROYAUME DES ENFANTS

A Clairefontaine, les enfants sont rois . C’est LE leitmotiv de l’hippodrome ! Tout est pensé pour eux un village aux multiples activités, une garderie, des jeux, des goûters, des distributions de bonbons, deux mascottes venues saluer chaleureusement les enfants… Un vrai royaume où les parents peuvent déposer leurs petits jockeys gratuitement et en toute sécurité.

LE CHAMP DE COURSES LE PLUS FLEURI DE FRANCE

A Deauville-Clairefontaine, la nature est partout. Plus de 100 000 fleurs ornent les bâtiments et l’intérieur des pistes est composé d’un marais renaturé, superbe réserve naturelle végétale et animale. L’hippodrome a d’ailleurs été la première structure hippique à atteindre l’échelon Excellence du label EquuRES ! Cette reconnaissance souligne l’engagement des équipes dans la maîtrise des sujets phares du label les économies d’énergie, la préservation des ressources et la biodiversité, et enfin la qualité des sols, de l’eau, de l’air.

PROGRAMME JOUR PAR JOUR

• 24 juin courses d’obstacles. Thème Ouverture d’une saison Hipipik Hourra !

• 29 juin courses d’obstacles.

• 03 juillet courses de plat. Thème Les communes de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie

• 06 juillet courses de plat.

• 11 juillet courses de plat. Thème #RaceAndCare avec le bien-être animal

• 12 juillet courses de trot. Thème Team Active & Playbonheur

• 13 juillet courses de trot. Thème Ville de Villers-sur-Mer

• 15 juillet courses d’obstacles. Thème #JockeyStar

• 19 juillet courses de trot. Thème Challenge du Trophée des Vans Barbot avec les Etalons Trotteurs

• 22 juillet courses d’obstacles. Thème Les Promenades Musicales du Pays d’Auge

• 27 juillet courses d’obstacles.

• 1e août courses de plat.

• 03 août courses de plat.

• 07 août courses de plat.

• 10 août courses de plat.

• 14 août courses de plat. Thème Le pari avec GenyBet

• 17 août courses d’obstacles. Thème Les produits du Terroir

• 21 août courses de plat. Thème Clairefontaine Tatoo Day

• 26 août courses d’obstacles. Thème Grand Steeple-Chase de la Ville de Deauville

• 29 août courses de plat. Thème Festival du Cinéma Américain avec le CID

• 20 octobre courses de plat. Thème Caen Tatoo Festival

• 23 octobre courses de plat. Thème Hippoween avec Loisirs Normandie .

Route de Clairefontaine à Tourgéville Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 69 00 contact@hippodrome-deauville-clairefontaine.com

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English : Meeting de Deauville-Clairefontaine

In 2026, the Deauville-Clairefontaine racecourse will be holding its meeting from 24 June to 23 October. On the programme: trotting, flat and obstacle races, with different themes every day!

L’événement Meeting de Deauville-Clairefontaine Tourgéville a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SPL Deauville