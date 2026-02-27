Barbecue Fest Normandie Hipodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville

Barbecue Fest Normandie

Hipodrome de Deauville-Clairefontaine Chemin de l’Hippodrome Tourgéville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Un grand festival barbecue, gastronomie et musique live, débarque en Normandie.

A la croisée de la gastronomie, de la musique live et de l’art de vivre normand, le Barbecue Fest Normandie fera dialoguer cuisine au feu, chefs renommés et scène musicale dans une ambiance immersive, vivante, conviviale et familiale.

Accueilli au coeur de l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine, le festival offre un cadre naturel et ouvert, particulièrement adapté à la cuisine en plein air, aux concerts et aux animations. Il a été pensé pour que chacune des trois journées offre une atmosphère différente et propice au partage. Villages barbecue, shows culinaires en live, street food, concours ultra pimentés et scènes musicales cohabiteront du matin au soir.

Une autre façon de cuisiner au feu plus créative, plus ouverte, plus curieuse ! .

Hipodrome de Deauville-Clairefontaine Chemin de l’Hippodrome Tourgéville 14800 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Barbecue Fest Normandie

A major barbecue, food and live music festival is coming to Normandy.

L’événement Barbecue Fest Normandie Tourgéville a été mis à jour le 2026-02-24 par OT SPL Deauville