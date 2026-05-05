Sortie à la tombée de la nuit au mont Canisy, Belvédère du Mont Canisy, Tourgéville

Sortie à la tombée de la nuit au mont Canisy Samedi 23 mai, 20h00 Belvédère du Mont Canisy Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Une balade découverte à la tombée de la nuit pour inviter les participants à s’immerger dans l’atmosphère nocturne : avec un animateur nature, venez écouter les premiers chants, observer les silhouettes qui s’animent lorsque la lumière disparaît, observer les papillons nocturnes…

(3km/2h) – Niveau 2

Belvédère du Mont Canisy Belvédère du Mont CanisyChemin du mont CanisyBENERVILLE-SUR-MER Tourgéville 14800 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 36 58 08 »}, {« type »: « email », « value »: « loic.nicolle@gmail.com »}]

Venez écouter les premiers chants, observer les silhouettes qui s’animent lorsque la lumière disparaît, observer les papillons nocturnes… (3km/2h) – Niveau 2