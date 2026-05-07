Visite guidée de l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine Route de Clairefontaine à Tourgéville Tourgéville

Tourgéville

Visite guidée de l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Route de Clairefontaine à Tourgéville Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-29 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-27 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-29

Reconnaissable à ses bâtiments typiquement normands, l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine est le seul hippodrome tri-disciplinaire de la côte normande. Il accueille courses de trot, d’obstacles et de plat exclusivement sur herbe. Il passe pour l’un des plus fleuris de France.

Reconnaissable à ses bâtiments typiquement normands, l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine est le seul hippodrome tri-disciplinaire de la côte normande. Il accueille courses de trot, d’obstacles et de plat exclusivement sur herbe. Il passe pour l’un des plus fleuris de France.

Après avoir visionné un film de présentation (filière, disciplines, système de paris, histoire de Deauville-Clairefontaine…), les visiteurs se dirigent vers la salle des balances, les écuries, le rond de présentation, les pistes et même le poteau d’arrivée. Des lieux exclusivement réservés aux professionnels accessibles pour le meeting d’été.

Les visites sont clôturées par un apéritif normand Cidre AOP Pays d’Auge, Pommeau de Normandie, jus de pomme et fromages normands.

Durée 45 minutes. .

Route de Clairefontaine à Tourgéville Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 69 00 contact@hippodrome-deauville-clairefontaine.com

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English : Visite guidée de l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Recognized by its typically Norman buildings, the Deauville-Clairefontaine racecourse is the only tri-disciplinary racecourse on the Normandy coast. It hosts trotting, jumping and flat races exclusively on grass. It is considered one of the most flower-filled racecourses in France.

L’événement Visite guidée de l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SPL Deauville