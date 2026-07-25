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Gaston Féplouf Piscine municipale Orthez

samedi 22 août 2026 · Piscine municipale · Orthez

Gaston Féplouf Piscine municipale Orthez

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Piscine municipale
Adresse
1 Avenue du Pesqué
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Gaston Féplouf

Piscine municipale 1 Avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22 17:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Venez relever les défis volley aquatique, course de chars nautiques, joutes nautiques et goûter.

Dès 7 ans sachant nager.
Sur inscription.   .

Piscine municipale 1 Avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 01 92  piscine.municipale@mairie-orthez.fr

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English : Gaston Féplouf

L’événement Gaston Féplouf Orthez a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Coeur de Béarn

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