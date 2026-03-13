L’été au Château Les vikings dans le sud-ouest français Rue Moncade Orthez
L’été au Château Les vikings dans le sud-ouest français Rue Moncade Orthez dimanche 2 août 2026.
Orthez
L’été au Château Les vikings dans le sud-ouest français
Rue Moncade Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Avec le clan Solskinir.
Présentation de la société scandinave et de sa culture matérielle. Découvrez les vikings, leur histoire et leur équipement à travers l’animation continue d’un camp fonctionnel.
Au cours de la journée, divers ateliers sont proposés en continu les vikings, idées reçues et réalités, atelier vannerie, atelier marchand, râtelier d’armes… Démonstration de combats. .
Rue Moncade Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83
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English : L’été au Château Les vikings dans le sud-ouest français
L’événement L’été au Château Les vikings dans le sud-ouest français Orthez a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn
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