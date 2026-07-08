L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau Rue Moncade Orthez
mercredi 5 août 2026 · Rue Moncade · Orthez
Informations pratiques
Orthez
L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau
Rue Moncade Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Campement historique Rus’de Kiev des Xe /XIe siècles. Vie de camp artisanats avec ateliers et métiers
historiques Forge au sol, Couture et Naalbinding, tissage et explication des tenues, explications des croyances, chasse, pêche, agriculture. Activités autour de l’alimentation (cuisine, fumage d’aliments, etc.) Démonstrations de combats entre Krigerhrafn et présentation des armes et des équipements. .
Rue Moncade Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83
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English : L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau
L’événement L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn
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