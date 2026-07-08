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L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau Rue Moncade Orthez

mercredi 5 août 2026 · Rue Moncade · Orthez

L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau Rue Moncade Orthez

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Moncade
Adresse
Château Moncade
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau

Rue Moncade Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Campement historique Rus’de Kiev des Xe /XIe siècles. Vie de camp artisanats avec ateliers et métiers
historiques Forge au sol, Couture et Naalbinding, tissage et explication des tenues, explications des croyances, chasse, pêche, agriculture. Activités autour de l’alimentation (cuisine, fumage d’aliments, etc.) Démonstrations de combats entre Krigerhrafn et présentation des armes et des équipements.   .

Rue Moncade Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83 

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English : L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau

L’événement L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn

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