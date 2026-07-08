L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau Rue Moncade Orthez

Informations pratiques

Orthez

L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau

Rue Moncade Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Campement historique Rus’de Kiev des Xe /XIe siècles. Vie de camp artisanats avec ateliers et métiers

historiques Forge au sol, Couture et Naalbinding, tissage et explication des tenues, explications des croyances, chasse, pêche, agriculture. Activités autour de l’alimentation (cuisine, fumage d’aliments, etc.) Démonstrations de combats entre Krigerhrafn et présentation des armes et des équipements. .

Rue Moncade Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

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English : L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau

L’événement L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn