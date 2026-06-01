Gastronomie Mongole Place de l’église Marigny-l’Église

Marigny-l’Église

Gastronomie Mongole

Place de l’église Auberge du Crescent Marigny-l’Église Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13 13:30:00

Date(s) :

2026-06-13

“Gastronomie Mongole” à Marigny l’Eglise. A l’Auberge du Crescent, de 12h à 13h30 et de 19h à 21h, Mina vous invite à découvrir la gastronomie Mongole, menu à 20€ et 26€ Raviolis vapeur et chaussons frits à l’agneau, salades traditionnelles, nouilles faites à la main et sautées à la viande et aux légumes, traditionnel bouillon d’agneau aux herbes de la steppe, yoghourt aux myrtilles ou gâteau aux myrtilles. .

Place de l’église Auberge du Crescent Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 93 88 55 ub.gourmet@gmail.com

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English : Gastronomie Mongole

L’événement Gastronomie Mongole Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs