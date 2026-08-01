Gauchoux Open International Compétition de tir à l’arc à cheval Domaine de Gauchoux Peyrat-de-Bellac

Informations pratiques

Peyrat-de-Bellac

Gauchoux Open International Compétition de tir à l’arc à cheval

Domaine de Gauchoux C18 Peyrat-de-Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-19

Le Gauchoux Open International célèbre sa 11ème année avec une formule entièrement repensée associant compétition internationale, animations grand public et soirées conviviales. Cette année marque également la création du World Masters, une compétition d’exception réservée aux 20 meilleurs athlètes internationaux. Venez nombreux encourager les archers et leurs montures et assister à du grand spectacle ! .

Domaine de Gauchoux C18 Peyrat-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 18 92 gauchouxopen@gmail.com

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English : Gauchoux Open International Compétition de tir à l’arc à cheval

L’événement Gauchoux Open International Compétition de tir à l’arc à cheval Peyrat-de-Bellac a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin