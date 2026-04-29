GAUDI FEST Parc de la Gaudinière Nantes
GAUDI FEST Parc de la Gaudinière Nantes samedi 13 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 11:00 – 21:30
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Le Gaudi Fest festival de musique ouvert à toutes et tous se déroulera le samedi 13 juin 2026 entre 11h et 21h30 devant le château de la gaudinière à Nantes. Plusieurs styles de musique vous seront présentés : jazz, blues, rock et musique bretonne dansante. Scène ouverte aux groupes et particuliers possibles (Nous contacter) Bar et food truck crêpes et galettes tout au long de la journée. Entrée libre et gratuite!
Parc de la Gaudinière Breil – Barberie Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-gaudiniere 0611940531
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