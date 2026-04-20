Geführter Fotospaziergang durch Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez
Geführter Fotospaziergang durch Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez mercredi 2 septembre 2026.
Douarnenez
Geführter Fotospaziergang durch Douarnenez
Office de Tourisme 18 rue Anatole France Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Geführter Fotospaziergang durch Douarnenez
Entdecken Sie mit dem Marco-Polo-Autor und erfahrenen Reiseleiter Errol Friedhelm Karakoc die Hafenstadt und ihre Königin, die Sardine. Auf den Spuren der hiesigen Fischer begegnen Sie streitbaren Damen, kuriosen Riten der heimischen Bevölkerung, hübscher Architektur aus den letzten Jahrhunderten, spannenden Legenden, vielleicht sogar Kommissar Dupin und haben dabei immer wieder den Blick auf die Bucht. Freuen Sie sich auf etwa zwei Stunden des Flanierens durch die Gassen des Hafenviertels Rosmeur.
Dauer: ca. 2h
Sprache: auf Deutsch
Schwierigkeitsgrad: einfach bis mittel (leichte Steigungen/Gefälle auf städtischen Wegen, einige Stufen) .
Office de Tourisme 18 rue Anatole France Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35
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English :
L’événement Geführter Fotospaziergang durch Douarnenez Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-20 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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