Génération Céline : 4 voix pour une Légende sceneo Longuenesse 9 janvier et 18 octobre 2026 09 Janvier 2026 : Carré Or : 79€ – Cat. 1 : 66€ – Cat. 2 : 49€

<25 ans : Cat.1 : 33€ - Cat.2 : 24.50€ // 18 octobre 2026 : Carré Or : 94€ - Cat. 1 : 76€ - Cat. 2 : 54 € <25 ans : Cat.1 : 38 € - Cat.2 : 27 € GÉNÉRATION CÉLINE : 4 voix, 2h de magie, l’héritage d’une légende vivante ! Revivez ses plus grands succès dans un show à couper le souffle. L’émotion Céline, comme jamais sur scène Richard Walter productions (licence n°R-2022006816 - R2022008495) présente GÉNÉRATION CÉLINE 4 VOIX POUR UNE LÉGENDE Après l’incroyable succès de L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIRE nous offre un nouveau spectacle XXL : GÉNÉRATION CÉLINE ! Plongez au coeur de l'univers musical envoûtant de la plus grande chanteuse francophone de tous les temps : CÉLINE DION. Un spectacle inédit qui célèbre la carrière exceptionnelle de cette icône de la musique, sous la direction artistique de l’incontournable ERICK BENZI, auquel nous devons la réalisation de ses plus grands succès en France. Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers les chansons intemporelles de CÉLINE qui vous sont présentées par de jeunes artistes aux voix uniques dans un spectacle à couper le souffle ! Laissez-vous emporter par la magie de ses succès inoubliables et découvrez l'héritage musical incomparable de cette légende vivante. GÉNÉRATION CÉLINE : Un hommage vibrant à une artiste d'exception qui continue d'inspirer des générations entières et de toucher le coeur de millions de fans à travers le monde. Pour [RE]VIVRE sur scène l’émotion et le partage d’un répertoire incontournable. Deux heures de pur bonheur et de communion pour tous les fans de CÉLINE et de ses chansons mythiques... Vous avez aimé "L’HERITAGE GOLDMAN"… Vous adorerez "GÉNÉRATION CÉLINE" ! En tournée dans toute la France Locations : points de ventes habituels Lien bande annonce : [https://www.youtube.com/watch?v=upRZ7hpBMpM](https://www.youtube.com/watch?v=upRZ7hpBMpM) Site internet :[https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/generation-celine-concerts](https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/generation-celine-concerts) Facebook : [https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire](https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire) Instagram : [https://www.instagram.com/leconcertextraordinaire/](https://www.instagram.com/leconcertextraordinaire/) Infos, Groupes et CE : Haracom Tél: 03.21.26.52.94 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-01-09T20:30:00.000+01:00 Fin : 2026-10-18T22:30:00.000+02:00 1 0321265294 https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/generation-celine-billet/idmanif/589347/idtier/28239479 https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/generation-celine-billet/idmanif/642508/idtier/28239479 sceneo 2-4 avenue Leon Blum, 62219 longuenesse Longuenesse 62219 Pas-de-Calais