GENERATION MITTERRAND de Léo Cohen-Papperman Les Animaux en paradis Centre culturel Paul Vaillant Couturier Boucau

Informations pratiques

Boucau

GENERATION MITTERRAND de Léo Cohen-Papperman Les Animaux en paradis

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:00:00

fin : 2027-02-04

Date(s) :

2027-02-04

Dans le cadre de la programmation de la Scène Nationale du Sud Aquitain

Deux scientifiques issus du Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Electorales (la GIRAFE) prétendent avoir trouvé une méthode qui, si elle est suivie à la lettre, permet d’emporter n’importe quelle élection. S’encombrant assez peu d’éthique, ils transmettent à un parterre de futurs candidats (le public) tous les outils nécessaires pour réussir une campagne.

Salle Apollo

Réservation en ligne .

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79

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English : GENERATION MITTERRAND de Léo Cohen-Papperman Les Animaux en paradis

L’événement GENERATION MITTERRAND de Léo Cohen-Papperman Les Animaux en paradis Boucau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque