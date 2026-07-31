GENERATION MITTERRAND de Léo Cohen-Papperman Les Animaux en paradis Centre culturel Paul Vaillant Couturier Boucau
jeudi 4 février 2027 · Centre culturel Paul Vaillant Couturier · Boucau
Informations pratiques
Boucau
GENERATION MITTERRAND de Léo Cohen-Papperman Les Animaux en paradis
Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04 20:00:00
fin : 2027-02-04
Date(s) :
2027-02-04
Dans le cadre de la programmation de la Scène Nationale du Sud Aquitain
Deux scientifiques issus du Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Electorales (la GIRAFE) prétendent avoir trouvé une méthode qui, si elle est suivie à la lettre, permet d’emporter n’importe quelle élection. S’encombrant assez peu d’éthique, ils transmettent à un parterre de futurs candidats (le public) tous les outils nécessaires pour réussir une campagne.
Salle Apollo
Réservation en ligne .
Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79
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English : GENERATION MITTERRAND de Léo Cohen-Papperman Les Animaux en paradis
L’événement GENERATION MITTERRAND de Léo Cohen-Papperman Les Animaux en paradis Boucau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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