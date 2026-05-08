Geneviève Racette en concert à Paris le 19/05 à la Péniche Antipode La Péniche Antipode Paris
Geneviève Racette en concert à Paris le 19/05 à la Péniche Antipode La Péniche Antipode Paris mercredi 20 mai 2026.
Geneviève Racette en tournée en France en mai, avec un concert à Paris le 19 mai à la Péniche Antipode. Une artiste folk rock à découvrir. La date parisienne prendra la forme d’un double concert : Jeancristophe & Simon Fache ouvriront la soirée à 20h, avant de laisser place à 21h15 à Geneviève Racette pour un live intense et habité.
La tournée passera également par Outreau (16 mai), Lesquin et Boescheppe (23 mai), puis Douai (24 mai), offrant plusieurs occasions de découvrir cette artiste en pleine ascension.
Dans le cadre intimiste de la Péniche Antipode, ce concert parisien promet une rencontre privilégiée avec une voix authentique du folk rock actuel.
L’artiste canadienne Geneviève Racette sera en tournée en France au mois de mai, avec plusieurs dates à travers le pays, dont un passage remarqué à Paris le 19 mai à la Péniche Antipode.
Avec son univers à la fois délicat et puissant, Geneviève Racette s’impose comme une figure montante de la scène folk contemporaine. Sa musique oscille entre ballades intimistes et énergie rock, portée par une voix sincère et des textes qui explorent l’amour, la liberté et la quête d’identité.
Le mardi 19 mai 2026
de 21h15 à 23h00
payant
10 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T00:15:00+02:00
fin : 2026-05-20T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T21:15:00+02:00_2026-05-19T23:00:00+02:00
La Péniche Antipode 55 Quai de la Seine 75019 Paris
https://www.penicheantipode.fr/peniche_concerts-events.html#conc190526
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