Génial, on est différent ! – par Roberdam, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes

Génial, on est différent ! – par Roberdam 21 – 25 avril La Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique

10 € / 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Spectacle pour jeune public (6-12 ans)

Léonard est un personnage atypique, un peu maladroit, un peu poète, très curieux.

Il croit qu’il est tout seul… mais des voix d’enfants et d’ados résonnent autour de lui. Elles parlent de leurs différences, de leurs doutes, de leurs forces aussi.

Tour à tour, il découvre :

• qu’on peut dire “bonjour” de mille façons,

• que nos corps n’ont pas besoin de ressembler à des photos parfaites,

• que les filles n’ont pas à danser, ni les garçons à jouer au foot,

• que les origines, les couleurs ou les handicaps ne disent pas qui l’on est vraiment,

• et que même au milieu des disputes du monde, il reste un mot plus fort que tout : la paix.

Naïf, drôle et touchant, Léonard réagit aux voix, s’étonne, trébuche, rit de lui-même, puis comprend quelque chose : lui aussi est différent, et porte un peu de toutes ces différences qu’on pointe parfois du doigt.

Des chansons pleines d’humour et de poésie, qui nous rappellent que nos différences ne nous séparent pas… elles nous rendent uniques !

Un spectacle musical et interactif, pour les enfants dès 6 ans… et pour toutes les familles qui veulent chanter haut et fort : “Génial, on est différent !”

Avec Damien Robert (Roberdam)

Représentations du 21 au 25 avril 2026 à 15h

La Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://nantes-spectacles.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 65 01 »}]

Spectacle musical pour jeune public Compagnie du café-théâtre